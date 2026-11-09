Poggio Sannita, successo per il laboratorio natalizio all’uncinetto della Pro Loco: partecipanti anche da Agnone e ospiti del progetto SAI

“Ti insegno io!”: creatività, tradizione e integrazione al centro dell'iniziativa promossa dalla Pro Loco Cosmo de Horatis. Gli incontri proseguiranno fino al 5 dicembre a Palazzo Ducale.

A Poggio Sannita il Natale si prepara anche con ago, filo e tanta creatività. Ha preso il via sabato 7 novembre, presso Palazzo Ducale, il laboratorio “Ti insegno io! – Creazioni di Natale all’uncinetto”, promosso dalla Pro Loco Cosmo de Horatis.

Il primo appuntamento ha registrato la partecipazione di diverse persone, tra cui anche partecipanti provenienti da Agnone e ospiti del progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) del Comune di Poggio Sannita.

Un'iniziativa che va oltre la semplice realizzazione di decorazioni natalizie e che punta a creare occasioni di incontro, condivisione e socializzazione attraverso la riscoperta di un'antica abilità artigianale.

Il laboratorio offre ai partecipanti la possibilità di imparare le tecniche dell'uncinetto, mettere in campo la propria fantasia e realizzare addobbi e creazioni in vista delle prossime festività.

Gli incontri si svolgeranno ogni sabato, dalle ore 15 alle 18, fino al 5 dicembre, sempre a Palazzo Ducale. I partecipanti sono invitati a portare con sé gli appositi uncinetti e, se disponibili, materiali di recupero da utilizzare per i lavori.

La presenza anche degli ospiti del progetto SAI conferisce all'iniziativa un ulteriore valore, trasformando il laboratorio in uno spazio di incontro tra persone e culture diverse, nel segno della partecipazione e dell'integrazione.

La Pro Loco Cosmo de Horatis invita tutti a prendere parte ai prossimi appuntamenti, per condividere insieme il piacere di creare e vivere lo spirito del Natale.