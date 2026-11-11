11 Novembre 2026: Giornata Nazionale degli Abiti Storici. Il Gruppo Folk "Rintocco Molisano" aderisce al progetto “L’Italia vestita di storia”

Nasce il Calendario Unico Nazionale “L’Italia vestita di storia” con un invito rivolto ai territori.

Il Ministero del Turismo ha lanciato la seconda edizione della Giornata Nazionale degli Abiti Storici ed chiamato a raccolta Comuni, borghi, musei e associazioni di tutta Italia. Anche il Gruppo Folk "Rintocco Molisano" ha voluto aderire all'iniziativa. Pur se con qualche adattamento alle esigenze di spettacolo, il nostro

"abito folklorico"ha dei riferimenti identici a quello cercato, rintracciato, studiato ed esposto dal nostro Bruno Cerimele, componente "storico" del gruppo! Come il Ministero del Turismo ha rimarcato, "l’abito storico non è costume, ma identità territoriale viva. Un patrimonio immateriale che intreccia artigianato sartoriale, riti, feste, tessuti, mestieri e comunità." Già l'entusiasmo della prima edizione, aveva fatto scaturire una forte domanda dai ogni luogo d'Italia: "superare l’evento vetrina centralizzato per costruire una festa diffusa, regionale, autentica, capace di coinvolgere cittadini e turisti nella trasmissione delle tradizioni".

E grazie a questo entusiasmo e partecipazione che nasce il "Calendario Unico Nazionale", ideato per unire, promuovere in Italia e nel mondo, le tradizioni più autentiche legate all’abito storico locale: un patrimonio diverso da regione a regione, che vive nelle sartorie, nei ricami, nei tessuti e nei saperi locali.

Il Calendario “L’Italia vestita di storia” sarà pubblicato su italia.it e sui canali ufficiali del Ministero e di ENIT S.p.A.

Questa importante iniziativa si propone di valorizzare l’abito storico quale punto di forza da proporre ad un turismo culturale, lento , che possa rafforzare ulteriormente quella ricerca che da più tempo di sta sviluppando di borghi e di aree interne lontane bfal turismo di massa e stagionale.

Quali sono gli obiettivi di questo evento?

Mappare e promuovere la diversità regionale degli abiti storici italiani ;

- Trasformare i cittadini da spettatori ad ambasciatori della propria tradizione;

- Promuovere un prodotto turistico esperienziale replicabile: sfilate, laboratori di vestizione, botteghe aperte, racconti dei maestri sarti.

Ma quello che più conta, secondo noi, è che il Ministero del Turismo provveda così ,a raccogliere tutto il materiale documentale che andrà ad arricchire ulteriormente la rubrica social e il Catalogo online degli abiti storici, sviluppato in occasione della prima edizione della Giornata. Anche noi abbiamo provveduto ad inviare materiale fotografico , video in alta risoluzione, descrivendo in breve la nostra cittadina, la tipologia di abito presentato con la relativa storia e ne siamo fieri.

Per curiosità , andate a vedere come i validi componenti del gruppo hanno "confezionato" il video che ci rappresenta e l'impegno per realizzare l'evento del giorno 15 novembre 2026 , alle ore 16,00 , i loro nomi:

Benedetta Diana video; Chiara Priori foto, Giusy Marcovecchio video, Bruno Cerimele storico abito-speaker. Modella per l'abito storico riprodotto Carmen Cerimele ( ex componente del gruppo). Un sentito ringraziamento al nostro Presidente, Tonino Verdile, che promuove e sostiene con entusiasmo ogni iniziativa e a tutto il consiglio direttivo. Un grazie sentito ad Antonella Gatta e Tiziana Pannunzio per il sostegno e "vicinanza" alla realizzazione del progetto. Grazie a tutti i ragazzi del gruppo che indossano "un pezzo di storia", non proprio "comodo", con entusiasmo e passione! Un particolare ringraziamento al Comune di Agnone, alla Provincia di Isernia, alla Pontificia Fonderia Marinelli, al Museo Storico del Rame "La Ramera" di Franco Gerbasi e al gruppo musicale "Il Tratturo" per averci concesso l'uso gratuito della loro musica.

Ministero del Turismo Unione Folclorica Italiana Comune di Agnone