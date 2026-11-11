Agnone, allarme bomba rientrato: da domani lezioni regolari all’Istituto Omnicomprensivo “D’Agnillo”

Torna la serenità all’Istituto Omnicomprensivo “G.N. D’Agnillo – Molise Altissimo” di Agnone dopo la paura delle ultime ore. A seguito delle verifiche condotte con tempestività dalle autorità competenti presso tutti i plessi della scuola, l'allarme bomba è formalmente rientrato.

I controlli delle forze dell'ordine e della pubblica sicurezza hanno dato esito negativo, confermando l'assenza di qualsiasi tipo di pericolo o minaccia per gli studenti e la comunità scolastica.

Con una nota ufficiale diffusa oggi, la Dirigente Scolastica Maria Rosaria Vecchiarelli ha confermato che le attività didattiche e le lezioni riprenderanno regolarmente domani, giovedì 12 novembre 2026.

Dalla dirigenza dell'istituto è arrivato un sentito ringraziamento a tutte le famiglie, agli alunni, ai docenti e al personale ATA per il gran senso di responsabilità, la collaborazione e la compostezza dimostrati nel gestire la situazione di emergenza.