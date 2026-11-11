Il cordoglio dell'Amministrazione di Poggio Sannita per la scomparsa di Luana Labate: tragedia in palestra e il grande gesto della donazione degli organi

Una tragedia improvvisa ha sconvolto la comunitÃ di Poggio Sannita e l'intera provincia di Isernia. Luana Labate, 43 anni, Ã¨ deceduta all'ospedale "Santo Spirito" di Pescara a seguito delle gravissime lesioni riportate in un drammatico incidente avvenuto all'interno di una palestra della cittÃ abruzzese.

Secondo le ricostruzioni, la donna Ã¨ caduta battendo violentemente la testa. Ricoverata d'urgenza nel reparto di Terapia Intensiva in condizioni disperate, i medici hanno tentato in ogni modo di salvarle la vita. Purtroppo, nella giornata di ieri Ã¨ stata dichiarata la morte cerebrale.

Di fronte a un lutto cosÃ¬ devastante, la famiglia di Luana ha trovato la forza di compiere un gesto di straordinaria generositÃ , acconsentendo alla donazione degli organi. Le procedure per il prelievo si sono concluse nella giornata di oggi, permettendo di donare nuova speranza a diversi pazienti in attesa di trapianto. Un atto di profondo altruismo che trasforma un dolore immenso in un'ereditÃ di vita.

La notizia ha suscitato commozione e sconcerto a Poggio Sannita, paese a cui la donna era strettamente legata. Lâ€™Amministrazione comunale ha voluto far sentire la vicinanza dell'intero borgo ai familiari attraverso una nota ufficiale:

"Lâ€™Amministrazione comunale di Poggio Sannita esprime sincero cordoglio per la prematura scomparsa di Luana Labbate, manifestando profonda vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi cari. Nel dolore di questa perdita il gesto della donazione degli organi assume un significato di straordinario valore umano e civile."

L'intera cittadinanza si stringe attorno ai cari di Luana, ricordando una giovane vita spezzata troppo presto e il grande valore civile della scelta compiuta dalla famiglia.