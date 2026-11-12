Agnone piange Antonio Patriarca, libraio e intellettuale: fu tra i protagonisti della stagione del dissenso giovanile

Aveva 83 anni. Originario di Agnone, viveva a Isernia, dove era titolare della storica Libreria Patriarca di corso Garibaldi. Sincero democratico e progressista, fu tra i fondatori del Gruppo 38 e militÃ² nella Federazione del PCI di Modena durante il periodo dei suoi studi.

Agnone e Isernia piangono la scomparsa di Antonio Patrinarca, venuto a mancare all'etÃ di 83 anni. Libraio e intellettuale, viveva a Isernia, dove gestiva la storica Libreria Patriarca di corso Garibaldi, diventata negli anni un punto di riferimento per gli amanti dei libri, della lettura e della cultura. Un'attivitÃ che raccontava anche la sua passione per il sapere e il confronto culturale, mantenendo sempre vivo il legame con la sua Agnone.

Sincero democratico e progressista, Patriarca aveva maturato il proprio impegno politico anche durante gli anni trascorsi a Modena per motivi di studio, militando nella Federazione del Partito comunista italiano. Un'esperienza che si inseriva in un percorso di partecipazione civile e politica, maturato nel clima di fermento che attraversÃ² l'Italia alla fine degli anni Sessanta.

Fu tra i fondatori del Gruppo 38, insieme alla moglie Mara Carlomagno, al compianto sindaco di Agnone Michele Carosella e ad altri giovani agnonesi che, sull'onda dei fermenti del Sessantotto, diedero vita a un'esperienza di impegno politico e sociale orientata a sinistra. Un gruppo di studenti universitari, giovani lavoratori e intellettuali che non si limitÃ² alla contestazione, ma volle incidere concretamente nella vita della comunitÃ .

Quella stagione Ã¨ stata raccontata anche nel libro Asini e Sprondasini, scritto e illustrato dall'architetto Vincenzo Carlomagno un altro dei fondatori del gruppo, originario di Agnone e oggi residente a Modena. Attraverso ricordi, documenti, articoli di giornale e vignette, il volume ricostruisce le vicende di quegli anni, le battaglie con i protagonisti della politica locale e il confronto con le istituzioni.

Il Gruppo 38 diede vita anche al giornale Piazza del Tomolo, diventato uno strumento di informazione, critica e partecipazione. Tra le iniziative promosse ci furono campi di lavoro, attivitÃ agricole al fianco dei contadini e momenti di mobilitazione che coinvolsero anche giovani provenienti da altre regioni.

Una stagione intensa, fatta di idee, contrapposizioni, entusiasmo e desiderio di cambiamento, che ha lasciato un segno nella memoria collettiva di Agnone. Antonio Patrinarca ne fu uno dei protagonisti, portando avanti un percorso nel quale cultura, impegno civile e attenzione alla realtÃ sociale si intrecciavano.

La notizia della sua scomparsa suscita cordoglio ad Agnone e Isernia, tra quanti lo hanno conosciuto e condiviso con lui un tratto di quel percorso.

A darne il triste annuncio sono la moglie Mara, i figli Camillo e Andrea con Annalisa, le sorelle Paola ed Ersilia, i cognati, le nipotine Cecilia ed Emma e tutti i parenti.

Una benedizione sarÃ impartita oggi, 12 novembre, alle ore 20.30, presso la Casa Funeraria D'Agostino, in via San Ippolito a Isernia. La tumulazione avverrÃ domani, 13 novembre, alle ore 11, nel cimitero di Agnone.

La famiglia ha chiesto di non inviare fiori, ma di destinare eventuali gesti di solidarietÃ a opere di bene.