DecÃ², da domani nuove offerte nei supermercati: prezzi speciali per festeggiare i vent'anni

Dal 13 al 23 novembre un volantino ricco di promozioni su alimentari, salumi, ortofrutta, prodotti per la casa e per la cura della persona. Numerose occasioni anche con Carta FedeltÃ .

Da domani, venerdÃ¬ 13 novembre, prende il via la nuova campagna promozionale di DecÃ² Supermercati, con offerte valide fino al 23 novembre 2026. Un appuntamento che questa volta coincide con un traguardo importante: i vent'anni di attivitÃ del marchio, celebrati attraverso un catalogo speciale che propone numerose occasioni per la spesa quotidiana.

Il nuovo volantino spazia dai prodotti alimentari ai freschi, dalla macelleria alla salumeria, fino ai prodotti per l'igiene personale e la pulizia della casa. Particolare attenzione Ã¨ riservata alle famiglie, con confezioni convenienza, prodotti di largo consumo e prezzi promozionali su numerosi marchi conosciuti.

La griglia delle offerte da non perdere

Ecco una selezione dei prodotti presenti nel nuovo volantino DecÃ², con i relativi prezzi.

Prodotto Formato Prezzo Biscotti Balocco Vari tipi, 700 g â‚¬ 1,39 Tonno Mareblu all'olio d'oliva 6 Ã— 60 g â‚¬ 4,49 CaffÃ¨ Lavazza Crema e Gusto 2 Ã— 250 g â‚¬ 7,69 Riso Scotti Oro Classico 1 kg â‚¬ 1,99 Pasta Divella 500 g â‚¬ 0,47 Passata di pomodoro PomÃ¬ 1 kg â‚¬ 1,00 Mortadella Fiorucci Suprema All'etto â‚¬ 0,89 Prosciutto cotto Gran Terre All'etto â‚¬ 1,59 Formaggio Trentingrana All'etto â‚¬ 1,59 Arance Navel Al kg â‚¬ 1,99 Castagne Al kg â‚¬ 3,99 Coccolino Wonder Wash 37 lavaggi â‚¬ 3,99 Shampoo Head & Shoulders 250 ml â‚¬ 2,49 Carta igienica Foxy Seta Confezione promozionale â‚¬ 2,49

Alcune offerte sono riservate ai possessori della Carta FedeltÃ . Per formati, condizioni e disponibilitÃ fanno fede le indicazioni del volantino.

Convenienza anche nei reparti freschi

Non soltanto prodotti confezionati. Il catalogo dedica ampio spazio alla macelleria, con proposte di carne bovina, suina e ovina, alla salumeria con formaggi e affettati, e all'ortofrutta con prodotti di stagione.

Ampia anche la scelta nel banco frigo, nei surgelati e nella dispensa, mentre una sezione Ã¨ dedicata ai prodotti DecÃ², comprese alcune referenze senza glutine, senza lattosio e vegetali.

Con l'avvicinarsi delle festivitÃ natalizie trovano spazio anche panettoni, dolci e specialitÃ da portare in tavola, insieme alle prime iniziative promozionali dedicate al Natale.

Il nuovo volantino celebra inoltre il percorso compiuto da DecÃ² dal 2006 a oggi, con una rete che conta oltre 600 punti vendita distribuiti in otto regioni italiane.

Le offerte partiranno domani, 13 novembre, e resteranno valide fino al 23 novembre 2026, secondo le condizioni indicate nel catalogo e fino a esaurimento delle scorte.