Il Molise porta i suoi sapori a MontrÃ©al: al via la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo

Al via a MontrÃ©al la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo: il Molise protagonista tra tradizione, identitÃ e innovazione Ha preso il via il 12 novembre, a MontrÃ©al, lâ€™edizione 2026 della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, iniziativa dedicata alla promozione delle eccellenze enogastronomiche italiane e alla valorizzazione del patrimonio culturale che esse rappresentano.

Un appuntamento di grande rilievo che unisce tradizioni, radici e cultura e che intende rafforzare il legame tra i territori d'origine e le comunitÃ italiane all'estero. Manifestazioni come questa rappresentano un ponte concreto tra il Molise e i suoi figli nel mondo. La cucina racconta la nostra storia, le nostre tradizioni e il valore delle comunitÃ che hanno saputo custodire e tramandare nel tempo il proprio patrimonio culturale. Resta vivo e profondo il legame con la nostra regione, motivo di orgoglio per tutta la comunitÃ molisana.

La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo Ã¨ quindi molto piÃ¹ di una vetrina dei sapori italiani. Ãˆ un'occasione di incontro tra culture, identitÃ e memoria, capace di raccontare i territori e consolidare quel forte sentimento di appartenenza che continua a unire milioni di italiani e loro discendenti alle proprie radici. In questo contesto, il Molise Ã¨ protagonista grazie alla presenza delle due chef, Solly Tomasone e Joayda Herrera, che, su indicazione dell'Unione Cuochi Molise, sono a MontrÃ©al in veste di ambasciatrici ufficiali dei sapori e delle tradizioni molisane. Il loro compito sarÃ trasmettere l'autenticitÃ della cucina regionale, il valore delle produzioni tipiche e il patrimonio culturale che identifica e contraddistingue il nostro territorio.

l Molise sarÃ inoltre protagonista presso l'ITHQ (Institut de Tourisme et d'HÃ´tellerie du QuÃ©bec), uno dei piÃ¹ prestigiosi istituti di alta formazione culinaria del Canada. A rappresentare la Regione Molise sono presenti anche la dirigente del Servizio Affari generali, AttivitÃ di comunicazione e promozione territoriale e Rapporti con i molisani nel mondo, Maria Tirabasso, e il vicepresidente del Consiglio dei Molisani nel Mondo, Antonio D'Ambrosio. La delegazione sarÃ impegnata in una serie di incontri con le comunitÃ locali e con le realtÃ associative che da decenni mantengono vivo il rapporto con la terra d'origine. Nel corso della prima serata si Ã¨ svolto un incontro con il Console generale d'Italia a MontrÃ©al, Enrico Pavone, al quale la delegazione molisana ha donato due volumi particolarmente significativi per l'occasione: La cucina dell'Alto Molise di Alessio Orlando e Termoli - La felicitÃ legata ad uno scoglio. Storia dell'alimentazione di Antonio D'Ambrosio.

Forte di una storia profondamente legata all'emigrazione e di un rapporto mai interrotto con le proprie radici, il Molise presenta cosÃ¬ le sue eccellenze: dalle materie prime alla cultura antica della transumanza, dall'oro verde dell'olivicoltura molisana ai piatti che custodiscono il sapore autentico di un'identitÃ rimasta intatta nel tempo. Gli eventi organizzati nell'ambito della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo offriranno momenti di confronto e condivisione, nei quali la cultura gastronomica si intreccia con le storie dell'emigrazione e con l'impegno delle numerose comunitÃ molisane presenti in Canada, da sempre protagoniste nella promozione dell'identitÃ regionale oltre oceano. Numerose anche le iniziative organizzate dalle associazioni e dalle comunitÃ molisane per accogliere la delegazione regionale con calore e affetto.

La presenza del Molise conferma l'impegno a rafforzare il dialogo con i corregionali residenti all'estero, riconoscendo il ruolo fondamentale che svolgono nella diffusione dei valori, delle tradizioni e delle eccellenze del territorio. Un legame che si rinnova nel segno della cultura, della memoria e dell'orgoglio di appartenere a una comunitÃ che non dimentica le proprie origini.

Stefania Passarelli Vicepresidente del Consiglio regionale del Molise