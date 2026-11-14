Torrebruna e Guardiabruna, una targa con le parole di Papa Francesco ai monumenti ai Caduti: Â«La guerra Ã¨ una folliaÂ»

Due targhe per ricordare il sacrificio di chi ha perso la vita nelle guerre e rilanciare un messaggio di pace, dialogo e nonviolenza. L'iniziativa ha interessato Guardiabruna, frazione di Torrebruna, e successivamente il capoluogo, dove le parole di Papa Francesco sono state collocate accanto ai monumenti ai Caduti.

Il Comune di Torrebruna ha accolto con entusiasmo la proposta del Comitato per la Pace, dando in pochi giorni la propria disponibilitÃ all'apposizione delle targhe nei luoghi della memoria. Un'accoglienza che ha consentito di realizzare rapidamente l'iniziativa, a differenza di quanto accade ad Agnone, dove la proposta, avanzata ormai cinque anni fa, non ha ancora trovato una decisione definitiva da parte dell'amministrazione comunale sul luogo in cui collocare la targa.

Le cerimonie si sono svolte in entrambe le localitÃ , Guardiabruna e Torrebruna, con due celebrazioni eucaristiche officiate da don Luigi Primiani, che ha anche impartito la benedizione alle targhe. Presenti gli Alpini, i Carabinieri, la Polizia e i volontari della Protezione civile, che hanno partecipato ai momenti commemorativi, testimoniando la vicinanza delle istituzioni e delle associazioni al messaggio di pace.

Alla cerimonia era presente il sindaco Francesco Troilo, che ha pronunciato un discorso incisivo, sottolineando il valore del sacrificio di quanti hanno dato la vita per la libertÃ e la democrazia. Dopo lo scoprimento delle due targhe, prima a Guardiabruna e poi a Torrebruna, il primo cittadino ha dato lettura del testo di Papa Francesco.

Sulla targa, datata 14 novembre 2026, si legge:

Â«LA GUERRA Ãˆ UNA FOLLIA!

PER TUTTI I CADUTI DELL'INUTILE STRAGE,

PER TUTTE LE VITTIME DELLA FOLLIA DELLA GUERRA.

MAI PIÃ™ GUERRE!

DA OGNI TERRA SI LEVI UN'UNICA VOCE:

NO ALLA GUERRA, NO ALLA VIOLENZA,

SÃŒ AL DIALOGO, SÃŒ ALLA PACE!

PAPA FRANCESCOÂ».

L'iniziativa si inserisce nel percorso promosso dal Comitato per la Pace, fondato ad Agnone, che sta portando questo messaggio in numerosi Comuni, attraverso l'apposizione di targhe nei luoghi dedicati alla memoria dei Caduti. Tra gli esponenti del Comitato c'Ã¨ il professor Francesco Mazziotta, impegnato nella diffusione di una cultura di pace e nella sensibilizzazione delle comunitÃ .

Un progetto che, attraverso le parole del Pontefice, vuole trasformare il ricordo delle vittime delle guerre in un impegno quotidiano per la pace. Un richiamo particolarmente significativo in un tempo segnato da conflitti e violenze, affinchÃ© la memoria di chi ha sacrificato la propria vita per la libertÃ diventi anche un monito per le generazioni presenti e future.