Pescopennataro, gli scalpellini protagonisti del libro di Feliciano Stoico sulle Cave del Re

Il Comune altomolisano tra i patrocinatori del libro Â«Le Cave del Re - Storie di uomini e di pietreÂ». Numerose famiglie pescolane lavorarono nelle cave di Apricena, portando nel territorio pugliese la propria esperienza e maestria artigianale.

La storia della pietra e degli uomini che nei secoli l'hanno trasformata in opere d'arte si intreccia con quella di Pescopennataro. Ãˆ questo uno degli aspetti che emerge dal volume Â«Le Cave del Re - Storie di uomini e di pietreÂ», realizzato da Feliciano Stoico, dedicato alle antiche cave del Gargano e al contributo offerto alla costruzione della Reggia di Caserta.

Il Comune di Pescopennataro ha concesso il patrocinio morale alla pubblicazione. L'Amministrazione comunale ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro di ricerca dell'autore, ringraziandolo anche per l'invito alla cerimonia di presentazione del libro, in programma a Foggia il prossimo 27 novembre.

La partecipazione della comunitÃ altomolisana non Ã¨ casuale. Pescopennataro vanta infatti una storia profondamente legata all'arte della lavorazione della pietra e alla tradizione degli scalpellini, maestri di un sapere antico che, con abilitÃ e competenza, hanno lasciato un segno importante nella storia del territorio.

Un legame che emerge direttamente dalle pagine del volume, nel quale Stoico menziona numerose famiglie di scalpellini provenienti da Pescopennataro che, nel corso del tempo, portarono la propria esperienza e le proprie capacitÃ artigianali nelle cave di Apricena, contribuendo allo sviluppo della tradizione estrattiva e lapidea locale.

Il documento storico del 28 aprile 1753, emanato da Portici per volontÃ di Carlo di Borbone, testimonia l'incarico affidato allo scultore reale Giuseppe Canart per l'estrazione di pietre dalle cave di Apricena, destinate alla Real Fabbrica di Caserta. Una testimonianza che restituisce il ruolo delle cave e delle maestranze coinvolte in una delle piÃ¹ importanti imprese architettoniche del Settecento.

La storia degli scalpellini pescolani continua a essere custodita e valorizzata anche attraverso il Museo Civico della Pietra Â«Chiara MarinelliÂ», che conserva oltre 1.600 reperti e racconta l'evoluzione della lavorazione della pietra, dalle testimonianze piÃ¹ antiche fino all'attivitÃ degli artigiani locali.

Il patrocinio morale al volume di Feliciano Stoico assume quindi un significato che va oltre il riconoscimento istituzionale: rappresenta un'occasione per riportare alla luce il contributo delle famiglie di Pescopennataro alla storia della lavorazione della pietra e per valorizzare un patrimonio di conoscenze tramandato di generazione in generazione.

Una storia di uomini, di lavoro e di capacitÃ artigianali che lega l'Alto Molise alle vicende delle cave pugliesi e alla grande stagione della costruzione della Reggia di Caserta.