La General Dap, attraverso il marchio Supermercati DecÃ² di Agnone, rinnova il proprio impegno a favore dello sport locale sostenendo la ASD Polisportiva Olympia Agnonese per la stagione sportiva in corso.
Una sponsorizzazione che rappresenta un importante segnale di vicinanza al mondo dello sport e, in particolare, a una realtÃ che da anni svolge un ruolo significativo nella crescita calcistica e umana di tanti giovani del territorio.
Il sostegno del Gruppo General Dap contribuisce a dare continuitÃ all'attivitÃ della societÃ granata, impegnata quotidianamente non soltanto sul campo, ma anche nella formazione sportiva, educativa e sociale delle nuove generazioni.
La fotografia della squadra, riunita attorno allo striscione aziendale, testimonia concretamente questa collaborazione e il legame tra un'attivitÃ imprenditoriale radicata nella comunitÃ e una societÃ sportiva che rappresenta un punto di riferimento per Agnone.
Per l'Olympia Agnonese, il supporto degli sponsor Ã¨ fondamentale per portare avanti il proprio progetto sportivo e affrontare con entusiasmo gli impegni della stagione.
La ASD Polisportiva Olympia Agnonese esprime il proprio ringraziamento al Gruppo General Dap per la fiducia e la sensibilitÃ dimostrate, nella consapevolezza che investire nello sport significa investire