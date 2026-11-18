



Oggi, mercoledì 18 novembre 2026, a Roma, Nicola Orlando ha raggiunto un traguardo importante con la proclamazione della laurea triennale in Ingegneria Informatica e dell’Automazione presso l’Università Telematica eCampus, coronando un percorso accademico basato su un elaborato dal titolo “Architetture IoT per la manutenzione predittiva industriale: sensori, modelli di machine learning e supporto decisionale - il caso dei centri logistici automatizzati”, con il relatore Prof. Oleksandr Kuznetsov.



Un lavoro di tesi che affronta una tematica di grande attualità industriale: analizzando come l'evoluzione della sensoristica e dell'Internet of Things permetta di superare la tradizionale manutenzione correttiva, trasformando la gestione degli impianti in un'attività strategica basata sull'analisi dei dati in tempo reale e sulla previsione precoce dei guasti.



Un risultato di grande valore che rappresenta la perfetta sintesi tra il percorso accademico e l'esperienza professionale sul campo. Forte del diploma ITS in Meccatronica conseguito nel 2021 — un trampolino di lancio che gli ha permesso di inserirsi con successo nel settore tecnologico — Nicola ha saputo integrare in modo sinergico gli studi universitari con la sua attività lavorativa quotidiana come tecnico di manutenzione industriale.



La costante attenzione allo sviluppo tecnologico si unisce anche all'impegno pubblico: eletto consigliere comunale lo scorso mese di maggio, Nicola ricopre attualmente questo incarico ad Agnone, il paese dove è nato e cresciuto, mettendo a disposizione della comunità il proprio contributo.



Alla famiglia e a Nicola giungano i più sinceri auguri per questo splendido traguardo e per i futuri successi professionali e personali che lo attendono!