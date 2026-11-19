CASTEL PIZZUTO â€“ Un posto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto part-time di 12 ore settimanali, presso il Comune di Castel Pizzuto. Ãˆ quanto previsto dall'avviso pubblico approvato dalla Regione Molise per l'assunzione di una unitÃ di personale con il profilo professionale di operaio generico, da destinare al Settore Tecnico dell'amministrazione comunale.

La procedura Ã¨ stata avviata dal Servizio Coordinamento dei Centri per l'Impiego della Regione Molise con Determinazione dirigenziale n. 6882 del 13 novembre 2026. La selezione avverrÃ attraverso una graduatoria, secondo quanto previsto dall'articolo 16 della legge 56/1987.

Possono presentare domanda gli interessati che, alla data di pubblicazione dell'avviso, risultino regolarmente iscritti negli elenchi dei Centri per l'Impiego regionali e siano in possesso dei requisiti generali e specifici indicati nel bando.

Come presentare la domanda

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente a mano dall'interessato presso il Centro per l'Impiego di Isernia, in via Berta n. 37, al piano terra.

Sono previste due giornate per la consegna delle domande:

MercoledÃ¬ 2 dicembre 2026, dalle ore 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 17;

GiovedÃ¬ 3 dicembre 2026, dalle ore 9 alle 12.

La domanda dovrÃ essere compilata utilizzando il modulo previsto e seguendo tutte le indicazioni contenute nell'avviso pubblico. Il mancato rispetto delle modalitÃ di presentazione comporterÃ l'esclusione dalla procedura.

La determinazione dirigenziale, l'avviso pubblico e il modulo di domanda sono consultabili sull'Albo Pretorio della Regione Molise, nella sezione dedicata alle Determinazioni dirigenziali.

Per consultare la documentazione: Albo Pretorio della Regione Molise.