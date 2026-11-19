Sono due le cuoche professioniste del Molise in finale alla sesta edizione di "Extra Cuoca - Il talento delle donne per l'olio extra vergine", il concorso nazionale ideato per valorizzare il talento delle chef, promosso dal Comitato di coordinamento del Premio Ercole Olivario, dall'Associazione nazionale donne dell'olio aps e da Lady Chef, Dipartimento femminile della Federazione italiana cuochi.

Si tratta di Ernesta Vassolo di Chiauci e Lidia Lutan di Termoli.

La prima ha primeggiato con il piatto "Bottoncino con ricotta, salsiccia e spinaci, su crema di datterino giallo ed emulsione di olio, aglio e alici" per cui ha utilizzato l'olio evo dell'Azienda Agricola Marina Colonna di San Martino in Pensilis; la termolese Ã¨ arrivata in finale con il dessert: "dolce far niente: Panna cotta al cetriolo, crumble al basilico dolce, coulis al mango, gelato all'olio d'oliva" utilizzando lo stesso olio evo.

Le finaliste del concorso "Extra Cuoca" 2026 sono complessivamente 28, suddivise in 4 categorie: antipasti, primi, secondi e dolci, e sono state selezionate da una giuria di esperti presieduta da Giorgio Donegani, Tecnologo alimentare ed esperto di nutrizione.

La "Sfida ai fornelli" finale si terrÃ il 1Â° dicembre prossimo all'UniversitÃ dei Sapori di Perugia. Le chef saranno chiamate a preparare le ricette proposte, in presenza delle due giurie, una specializzata in antipasti e primi piatti e l'altra in secondi e dolci, che assaggeranno i piatti per poi proclamare e premiare le 8 vincitrici della sesta edizione del concorso, oltre ad eventuali menzioni speciali. La cerimonia di premiazione delle cuoche Ã¨ prevista al Teatro La Sapienza di Perugia.