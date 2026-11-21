AGNONE (IS) – Si è svolta questa sera, sabato 21 novembre, ad Agnone, la celebrazione religiosa in onore della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri.

La cerimonia, promossa dal Comandante della Compagnia di Agnone, Capitano Matteo Genovese, si è tenuta alle ore 18 nella Chiesa di Maria Santissima di Costantinopoli, con la partecipazione delle autorità istituzionali e della comunità locale.

Un appuntamento di fede e raccoglimento che ha rinnovato il legame tra l’Arma dei Carabinieri e il territorio dell’Alto Molise, nel segno dei valori di fedeltà, servizio, dedizione e vicinanza ai cittadini.

La ricorrenza della Virgo Fidelis rappresenta ogni anno un momento particolarmente significativo per tutti i Carabinieri, in servizio e in congedo, e per le comunità che riconoscono nell'Arma un presidio di sicurezza e di riferimento sul territorio.