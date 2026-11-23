Dieci giorni di convenienza con Deco: tante occasioni per fare la spesa e promozioni da non perdere. In evidenza tre prodotti anniversario a prezzi speciali con Carta FedeltÃ .
Il Black Friday arriva anche nei supermercati Deco con i Black Days 2026, una speciale iniziativa commerciale che, dal 24 novembre al 3 dicembre, propone ai consumatori un'interessante selezione di offerte e occasioni di risparmio.
Dieci giorni all'insegna della convenienza, con promozioni dedicate a prodotti di uso quotidiano e prezzi particolarmente vantaggiosi su alcune referenze selezionate.
Tra le offerte in primo piano spiccano tre prodotti contrassegnati dalla promozione anniversario:
Findus Minestrone Tradizione da 1 kg: a soli 2,69 euro con Carta FedeltÃ .
Kimbo Macinato Fresco, confezione da 150 cialde: a 17,90 euro con Carta FedeltÃ .
Desantis Olio Extra Vergine di Oliva da 1 litro: a 4,59 euro con Carta FedeltÃ .
Tre proposte che mettono insieme qualitÃ , praticitÃ e convenienza, offrendo ai clienti la possibilitÃ di risparmiare sulla spesa quotidiana.
L'iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per i vent'anni di Deco, come ricorda il marchio presente sul volantino promozionale, e punta a rendere ancora piÃ¹ conveniente il momento della spesa attraverso occasioni speciali e prezzi dedicati.
L'appuntamento Ã¨ dunque dal 24 novembre al 3 dicembre con i Black Days Deco: dieci giorni di offerte imperdibili da cogliere nei supermercati aderenti.