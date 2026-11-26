La ‘Ndocciata e la Festa dei Fuochi Rituali, ma anche iniziative culturali, enogastronomia e musica. Agnone si prepara a vivere un dicembre ricco di appuntamenti con il calendario del mese del fuoco 2026. Un cartellone che accompagnerà cittadini e visitatori in uno dei periodi più suggestivi dell’anno per la comunità altomolisana.

Ai tradizionali eventi legati alle fiamme, quest’anno si aggiungono nuove proposte. Tra le principali novità c’è la prima edizione di “Tintilia di fuoco”, una manifestazione dedicata alla valorizzazione del vitigno autoctono molisano. L’appuntamento è per sabato 12 dicembre, con degustazioni dedicate alla Tintilia, banchi d'assaggio e masterclass. Spazio anche alla musica e alle rappresentazioni teatrali: dal concerto dell’orchestra “Squarcioni” alla commedia “Il medico dei pazzi” in scena al teatro Italo Argentino, passando per l’esibizione de “I bottari” e altre numerose proposte di qualità.

Gli eventi del cartellone ruotano attorno alle principali espressioni delle celebrazioni legate alle fiamme: la nuova edizione della Festa dei Fuochi Rituali, in programma il 5 dicembre dalle 17, la Grande ‘Ndocciata del 12 dicembre e la ‘Ndocciata della Tradizione del 24 dicembre, con partenza alle 18.

Il calendario completo è consultabile al seguente link: https://tinyurl.com/2ht4z2ap