Le previsioni per i prossimi giorni
CAMPOBASSO/ISERNIA. Sul Molise nei prossimi giorni sono attese condizioni di variabilitÃ con fenomeni precipitativi anche a carattere di rovescio, specie nella giornata di domani, sabato 28 novembre. Deboli nevicate intorno ai 1400-1600 metri sul livello del mare. Prossimi giorni piÃ¹ asciutti, ma ventilazione in aumento dai quadranti settentrionali e temperature in graduale diminuzione. Le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo.
SABATO: la circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilitÃ mattutina, si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi. Nello specifico su litorali, subappennino e sullâ€™Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Zero termico a 1650 metri. Mare da mosso a molto mosso.
DOMENICA: infiltrazioni umide raggiungono la regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sui litorali nubi sparse alternate a schiarite per lâ€™intera giornata; su subappennino e sullâ€™Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata. Venti moderati settentrionali. Zero termico a di 1700 metri. Mare molto mosso.
LUNEDIâ€˜: infiltrazioni umide raggiungono la regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sui litorali Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto lâ€™arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio; sul subappennino nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolositÃ fino a cieli molto nuvolosi; sullâ€™Appennino giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Zero termico a 2350 metri. Mare da molto mosso a mosso.