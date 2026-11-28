AGNONE. Novant'anni di vita, di esperienze, di lavoro e di passione. Un traguardo importante quello che festeggia oggi Rosetta Di Lazzaro, donna che ha saputo dividere il proprio percorso di vita tra Roma e Agnone, mantenendo sempre un legame profondo con le proprie radici.

Dopo aver lavorato per tanti anni presso Poste Italiane, una volta raggiunta la pensione, Rosetta ha scelto di vivere ad Agnone, dove, insieme alla compianta Maria Rosaria Carosella, ha fondato la Scuola di Ricamo Santa Chiara, contribuendo a custodire e tramandare un'antica tradizione artigianale agnonese.

Oggi, nel giorno dei suoi novant'anni, il pensiero va a Rosetta, alla sua lunga vita e al legame con una comunitÃ alla quale ha saputo donare passione, impegno e amicizia.

A Rosetta Di Lazzaro gli auguri piÃ¹ affettuosi per questo splendido traguardo, con l'abbraccio e la riconoscenza della comunitÃ agnonese.

Buon novantesimo compleanno, Rosetta!