Il borgo dell’Alto Molise rinnova una tradizione giunta alla 29ª edizione. Il 6 gennaio 2027 la comunità porterà la sua rappresentazione della Natività a Roma, da Papa Leone XIV.

CAROVILLI. Ci sono tradizioni che attraversano il tempo e diventano patrimonio di un'intera comunità. È il caso del Presepe Vivente di Carovilli, che il prossimo 26 dicembre 2026 tornerà ad animare il borgo con la sua suggestiva rappresentazione della Natività, giunta alla 29ª edizione.

Un appuntamento che, anno dopo anno, rinnova il legame con le radici, la fede e la storia del territorio. Un viaggio tra antichi mestieri, scene di vita quotidiana e atmosfere di altri tempi, nel quale la comunità diventa protagonista e custode di una tradizione che continua a emozionare.

Non soltanto una rappresentazione religiosa, ma un'esperienza collettiva che coinvolge il paese e restituisce al Natale il suo significato più autentico, attraverso la partecipazione e il senso di appartenenza.

La giornata prenderà il via alle ore 9 con l'apertura degli stand gastronomici e la prima colazione. Alle 13 è previsto il pranzo con piatti tipici. Alle 15 l'incontro di preghiera in località Colle Cerro. Alle 17 partiranno le tre fiaccolate da piazza Municipio, piazza Santa Maria, a Castiglione di Carovilli, e Fontecurelli, in via Vaglie.

Alle 17.30 è previsto il saluto delle autorità, mentre alle 18 andrà in scena la sacra rappresentazione della Natività. La giornata si concluderà alle 20 con la cena e l'accompagnamento musicale de “I Cric”.

Quest'anno, inoltre, il Presepe Vivente di Carovilli avrà un appuntamento di straordinario prestigio: il 6 gennaio 2027 la tradizione e il cuore del Molise arriveranno a Roma, in occasione dell'incontro con Papa Leone XIV. Un'occasione importante per portare fuori dai confini regionali una delle espressioni più significative della cultura e della spiritualità dell'Alto Molise.

Carovilli si prepara dunque ad accogliere visitatori e famiglie per una giornata in cui fede, tradizione e identità si intrecciano, trasformando il borgo in un luogo dove il Natale non è soltanto da guardare, ma da vivere.

Informazioni e prenotazioni: 333 2013819.