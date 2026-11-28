Presentato il libro di Feliciano Stoico: un viaggio nella memoria, nell'arte della pietra e nelle tradizioni che hanno segnato l'identità del paese. L'autore porterà il volume anche nei Comuni che hanno concesso il patrocinio.

PESCO PENNATARO. La storia e le tradizioni di Pescopennataro al centro dell'iniziativa culturale dedicata al libro “Le Cave del Re” di Feliciano Stoico. Il Comune ha partecipato ieri alla cerimonia di presentazione del volume, un'occasione di incontro e approfondimento dedicata alla memoria storica e alla valorizzazione del territorio.

Al centro del racconto, la storia delle cave e soprattutto quella dei maestri scarpellini, protagonisti di un'antica tradizione artigianale che ha contribuito a definire l'identità della comunità. Un patrimonio fatto di conoscenze, abilità, sacrificio e lavoro, tramandato nel tempo e che merita di essere custodito e trasmesso alle nuove generazioni.

La pietra, nelle mani degli artigiani, è diventata nei secoli espressione di un sapere antico. Ricostruire la storia delle cave significa dunque anche raccontare gli uomini che le hanno vissute e lavorate, lasciando un segno nella storia del territorio.

Nel corso dell'iniziativa, l'autore Feliciano Stoico ha annunciato l'intenzione di presentare il proprio libro in tutti i Comuni che hanno concesso il patrocinio al progetto. Un percorso che consentirà di approfondire e condividere le vicende storiche e le tradizioni dei territori coinvolti.

L'Amministrazione comunale ha espresso apprezzamento all'autore e a quanti hanno contribuito alla realizzazione dell'evento, sottolineando il valore di iniziative capaci di mantenere viva la memoria e promuovere le ricchezze culturali dell'Alto Molise.

Un libro, dunque, che attraverso la storia delle “Cave del Re” restituisce voce a un pezzo importante del passato di Pescopennataro e alla tradizione dei suoi maestri scarpellini.