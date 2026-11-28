POGGIO SANNITA. Il Natale a Poggio Sannita si arricchisce di creativitÃ , tradizione e spirito di comunitÃ grazie allâ€™iniziativa della Pro Loco, che ha promosso un laboratorio di uncinetto conclusosi con la realizzazione delle decorazioni che oggi adornano lâ€™albero di Natale del Comune.

Unâ€™esperienza di condivisione e partecipazione che ha coinvolto cittadini del paese e dei centri limitrofi, uniti dalla passione per lâ€™arte dellâ€™uncinetto.

La Pro Loco ha rivolto un ringraziamento a tutti i partecipanti, allâ€™Amministrazione comunale per aver messo a disposizione la Sala Consiliare di Palazzo Ducale e alle persone che hanno condiviso le proprie conoscenze, insegnando tecniche e punti di lavorazione.

Un mese di attivitÃ ricco di entusiasmo e collaborazione, che ha trasformato il lavoro delle mani in un simbolo di appartenenza e amicizia.

Le decorazioni dellâ€™albero raccontano cosÃ¬ un Natale speciale, fatto non soltanto di luci e colori, ma soprattutto di impegno collettivo e amore per il proprio paese.