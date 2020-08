Maria Orlando compie 90 anni: gli auguri dei figli

Il 30 Luglio 2020 la signora Maria Orlando ha compiuto 90 anni. Donna forte e mamma esemplare di ben cinque figli, cresciuti con sacrificio e sani pricipi. Erano gli anni '50--'60, anni della massima emigrazione agnonese, il marito Giovanni, lavorava in Germania e Maria da sola per lunghi periodi ha gestito con coraggio, lavoro, casa, figli. Oggi presso un noto ristorante agnonese si sono svolti i festeggiamenti in suo onore. Circondata dall'affetto dei suoi figli Carmela, Felice, Michele, Cinzia, Caudia, gli otto nipoti, i generi e le nuore, ha spento le 90 candeline di una grande torta.

I figli le dedicano un affettuosissimo pensiero: Cara mamma a 90 anni vorremmo essere come te, ancora piena di stupore e di gioia di vivere,la tua vitalità è il dono più grande che tu fai a noi ogni giorno! Auguri!

A Maria giungono gli auguri di tutta la famiglia e dei suoi numerosi amici, amiche e conoscenti

Auguri di lunga e serena vita da Altomolise.net

