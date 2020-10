Confetti rossi per Samuele Cimone, laureato in Economia e Management. Gli auguri della famiglia

Confetti rossi questa mattina 29 ottobre per Samuele Cimone che ha conseguito la Laurea in Economia e Management presso l'Università degli Studi G.D' Annunzio Chieti-Pescara con la Tesi intitolata "Gli effetti della crisi da Covid-19 sui mercati finanziari." Discussa brillantemente, da remoto, relatore,professore Chiarissimo Michele Borgia. Il neo Dottore ha dedicato la Tesi ai nonni che non ci sono più. " Ai miei nonni che da sempre mi hanno spronato a dare il massimo. Che possiate vedermi festeggiare questo traguardo da lassù!"

Congratulazioni per l'importante traguardo raggiunto, che tu possa realizzare tutti i tuoi sogni con la forza che ti ha sempre contraddistinto. Siamo orgogliosi di te! Mamma Maria Vittoria Pace, papà Emanuele e la sorellina Melissa.