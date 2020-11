La giovanissima consigliera comunale agnonese Michela Cerbaso consegue la laurea in scienze politiche, sociali e internazionli

Giovanissima, Michela Cerbaso sta bruciando tutte le tappe per una brillante carriera politica. Gia segretaria del Partito Democratico Circolo Libero Serafini di Agnone a soli 20 anni, eletta consigliera comunale a 22 anni, con ampio consenso, nelle elezioni amministrative del 20-21 settembre 2020 con la Lista di Nuovo Sogno Agnonese, Daniele Saia sindaco, adesso ha raggiunto un ulteriore grande traguardo, ha conseguito la laurea in Scienze Politiche, Sociali ed Intenazionali, presso la Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, discutendo la tesi su "Europa e i cittadini europei, come la comunicazione influenza la percezione delle istituzioni europee", tesi di laurea in Sociologia della cultura, relatore, prof. Pina Lalli. Auguri alla neo dottoressa, ai genitori, alla sorella a tutta la famiglia. Il mondo ha bisogno di giovani donne come la neo dottoressa Michela Cerbaso, che coniugano con meritato successo, l'impegno attivo politico-sociale, allo studio e alla formazione

Auguri e complimenti da

Altomolise.net