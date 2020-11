Samuela Masciotra compie 18 anni. Gli auguri dei genitori: Grazie di esistere, siamo orgogliosi di te!

Samuela Masciotra oggi 26 novembre 2020 entra nella maggiore età! Tappa importante per la bella musicista agnonese. Samuela studia pianoforte presso il consevatorio Luigi Perosi di Campobasso e frequenta con ottimi risultati il liceo linguistico a Isernia. Il padre Andrea , la mamma Floriana Di Menna, il fratello Jacopo le inviano questo affettuosissimo messaggio di auguri per i suoi splenditi 18 anni:

"Ebbene sì sono arrivati anche per te i fatidici 18.

Questi anni sono passati in fretta, sembra ieri che ti prendevamo in braccio e ti spupazzavamo perché eri la prima figlia e la prima nipote.

Volevamo farti i migliori auguri ma soprattutto ringraziarti di esistere e renderci orgogliosi di te in tutto quello che fai, continua a viaggiare per la tua strada, diritta o tortuosa, giusta o sbagliata che sia, ma se sarà come quella che hai percorso finora, sicuramente non avrai difficoltà ad affrontarla e a renderla piacevole per te e per chi ti vuole bene e ti sta intorno.

Come sai stiamo tutti attraversando un periodo un po' così, ma anche se al momento non possiamo essere tutti uniti per colpa di questo pericoloso virus, sappi che tutti, parenti, amiche ed amici ti sono vicini e ti augurano Buon Compleanno SAMUELA!"

Samuela ti giungono anche gli auguri dei tuoi cari nonni paterni, Tomasino e Carmelina, i nonni materni, Alberto e Mirella, i tuoi zii, cugini , parenti.e amici

Auguri da Altomolise.net