Maria Antonietta Del Sole compie 100 anni. Gli auguri della famiglia e il saluto del sindaco Saia.

Cento ani e non sentirli! La signora Maria Antonietta Del Sole è nata ad Agnone il 10 Gennaio 1921, periodo storico diffcile e complicato per l'Italia. Oggi compie 100 anni. Nessun festeggiamento a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid 19, ma solo una piccolissima cerimonia con una grande torta, presso la sua abitazione in contrada Castelnuovo, circondata dai suoi affetti più intimi e il sindaco Daniele Saia che ha portato alla signora Maria Antonietta, il saluto e gli auguri di tutta la cittadinanza agnonese. La signora Del Sole donna esemplare, vedova di Nicola Di Pasquo, madre di tre figli, Emidio, Giovanni e Rita, oggi nonna di nove nipoti e bisnonna di dieci pronipoti. Auguri alla Signora Maria Antonietta dalla sua famiglia e da tutta la comunità agnonese e altri 100 di questi giorni!

Auguri da Altomolise.net