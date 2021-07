Camilla Labbate spegne 19 candeline. Auguri!

Camilla Labbate, oggi festeggia il suo 19esimo compleanno. Una compleanno importante che coincide con la fine del suo percorso scolastico da liceale. Camilla ha conseguito quest'anno la maturità scientifica con voti eccellenti. Adesso è proiettata verso gli studi universitari e probabilmente farà i suoi studi in una grande città lontano da Agnone. Percio' 19esimo anno che porta con se nuove scelte e una svolta importante nella sua vita.Questa sera una bella festa e' stata organizzata per lei con un gruppo di amici, l'immancabile torta preparata per lei dal padre Germano Labbate , il maestro pasticcere agnonese da tutti conosciuto. A Camilla, al padre, alla mamma Anna Cacciavillani , apprezzata wedding planner, alla sorellina Beatrice tanti auguri da Altomolise.net