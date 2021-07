Elisabetta Bartolomeo, giovane poggese laureata in Economia all’UniMol.

Ieri presso l’Università degli Studi del Molise in Campobasso, dipartimento di Economia, a conclusione di un brillantissimo corso di laurea magistrale in “Managment, imprenditorialità e innovazione”, percorso “Imprenditorialità”; Elisabetta Bartolomeo, giovane studentessa di Poggio Sannita, con votazione di 110 e lode, ha conseguito la laurea in Diritto Tributario, tesi discussa: «Gli interessi passivi del reddito d’impresa» Relatrice Ch.ma prof.ssa Chiara Ricci, Correlatore Ch.mo prof. Francesco Capalbo.

Alla neo dr.ssa Bartolomeo, raggiante per il traguardo raggiunto, gli auguri degli emozionati e felici genitori Valeria e Domenico, della sorella Francesca Sara, dei nonni, zii, familiari tutti e dei tantissimi amici.

Poggio Sannita, 15 luglio 2021