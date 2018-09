La politica degli annunci: " per gli inizi di ottobre sarà pronto il nuovo manto sintetico dello stadio Civitelle di Agnone"

In una dichiarazione alla stampa http://www.ecoaltomolise.net/impiantistica-sportiva-stadio-civitelle-entro-ottobre-manto-sintetico/ i tecnici comunali di Agnone a proposito del rifacimento del manto sintetico del Civitelle, lo stadio comunale di Agnone, dichiaravano che "se non ci saranno intoppi, il manto erboso sarà pronto per gli inizi d'ottobre" Nè il Sindaco Marcovecchio, nè l'assessora ai lavori pubblici Linda Marcovecchio, hanno smenito le dichiarazioni a mezzo stampa dei tecnici, e allora forse i cittadini adesso avrebbero il diritto di conoscere le motivazioni del ritardo a causa dei cosiddetti "intoppi". Siamo alla fine di settembre e i lavori non sono nemmeno iniziati, in molti si chiedono come mai. La politica degli annunci non paga di solito