Agnone: pecora di 40kg impigliata in un albero a causa del vento

Il vento che da circa due gioni soffia fortissimo ha creato non pochi danni in tutta Italia, con cadute di aberi secolari, comignoli, cornicioni, pali, impalcature causando ingenti danni e vittime.

Gianluca Diana ggi è stato spettatore di una scena davvero singolare, dopo aver riportato il gregge delle pecore nella stalla, si è reso conto che mancava una giovane pecora di circa 40Kg. Cercandola l'ha trovata su un albero, e probabilmente la pecora è finita sull'albero a causa dello spostamento e il sollevamento da terra dovuto al vento gelido e fortissimo che soffiava nel pomeriggio in contrada San Quirico. Gianluca è un ragazzo che ama giocare e scherzare, inizialmente in molti hanno pensato ad un suo scherzo, ma da noi intervistato ha affermato: "Io la pecora l'ho trovata sull'albero, e sto dicendo la pura verità, qui oggi soffia nu viend ch te se ncolla" Sarà vero? non lo sappiamo, in ogni caso seppure fosse uno scherzo e' uno scherzo simpatico