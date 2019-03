Questura di Isernia, l'8 marzo l'inaugurazione della sala di ascolto protetta dedicata a Stefania Cancelliere

Un 8 marzo dedicato alle vittime di femminicidio e all'ascolto dei minori quello della Questura di Isernia. Alle 10.30 di venerdì infatti nella Questura di Isernia è prevista l'inaugurazione della "sala di ascolto protetta" dedicata alle donne vittime di violenza di genere e ai minori che subiscono lo stesso tipo di trattamento.

La sala sarà dedicata a Stefania Cancelliere, nativa di Isernia e vittima di femminicidio a Legnano (Milano) il 27 giugno del 2012. Per il delitto l'ex marito Roberto Colombo è stato condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione a 17 anni di carcere. L'uomo l'ha massacrata con 80 colpi di mattarello.