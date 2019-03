Prima il Molise, ecco la proposta sovranista regionale di Calenda e Romagnuolo

Un partito sovranista e populista con gli stessi ideali che furono della Lega di Matteo Salvini, ma con la differenza di guardare prima al bene del Molise che non a quello di Roma e di Pontida. E' questo il tema di "Prima i Molisani" il movimento politico che fa capo alle consigliere regionali Aida Romagnuolo e Filomena Calenda.

La prima sarà la presidente del Movimento, la seconda vicepresidente. Con loro ci saranno amministratori comunali ed ex coordinatori della Lega che hanno deciso di sposare la loro causa. Due i capisaldi del nuovo soggetto politico: la prima è chiedere al Governatore Toma la rimozione immediata del coordinatore regionale della Lega Luigi Mazzuto da assessore regionale. La presidente del Movimento lo ha chiesto anche ieri durante l'ultima riunione di maggioranza sostenendo che ormai non rappresenta nessuno e che è un insulto ai molisani pagare 12mila euro al mese un assessore regionale.

Le due consigliere hanno ribadito la questione tecnica del gruppo consiliare regionale come ci avevano già spiegato la scorsa settimana in consiglio regionale. A Palazzo D'Aimmo formalmente restano gruppo consiliare della Lega ma parleranno a nome di Prima il Molise e voteranno nell'aula tutte le iniziative, anche quelle dell'opposizione, che vanno verso il bene delle persone del Molise.

Per quanto riguarda le amministrative 2019 a Campobasso e Termoli il nuovo soggetto politico chiederà di essere ascoltato nel tavolo di centrodestra. Per dare il proprio apporto all'organizzazione delle liste per le comunali. Si resta a centrodestra ma con la possibilità di contare e dire la propria. Distanziandosi nei propositi da qualsiasi partito tradizionale. Tra i problemi da risolvere soprattutto quelli legati alle questioni del lavoro e della promozione del territorio.

Per ascoltare tutta la conferenza stampa cliccare qui.

Sulla pagina facebook www.altomolise.net anche le interviste alle consigliere regionali.