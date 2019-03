Ora buia, aderisce anche Agnone con altri comuni dell'Altomolise all'iniziativa mondiale per il risparmio energetico

Anche in sessantasei comuni molisani si spegneranno le luci dalle 20.30 alle 21.30 per rispettare l’ora della terra. Tra questi anche quelli alto molisani di Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Frosolone, Pescolanciano, Pescopennataro, Sanrt’Elena Sannita, Vastogirardi.

Sono In tutto il globo infatti, dalle abitazioni private sino ai musei, dai grandi monumenti passando per luoghi simbolici, milioni di persone spegneranno le luci per partecipare a una sorta di onda planetaria. L'Ora della terra non è soltanto un simbolo: è soprattutto una azione concreta in cui spegnendo le luci, per un'ora, risparmieremo energia e contribuiremo a diminuire emissioni e inquinamento luminoso.

Se nel mondo verranno simbolicamente spenti centinaia di monumenti ed edifici, dalla Torre Eiffel all'Opera House di Sydney, dall'Empire State Building di New York al Burj Khalifa a Dubai, in Italia le manifestazioni legate all'Earth Hour non saranno da meno. L'evento centrale sarà a Matera, capitale europea della cultura 2019, dove avverrà lo spegnimento simbolico dalle 20,30 alle 21,30 di uno dei luoghi più suggestivi della Città dei Sassi, l'area di San Pietro Caveoso e della Rupe dell'Idris, con una prima esibizione dal vivo aperta a tutti del pianista Danilo Rea che accompagnerà la proiezione di immagini di natura e satellitari in collaborazione con l'ASI (Agenzia Spaziale Italiana). Per seguire l'iniziativa e scoprire gli altri luoghi italiani dove si celebra l'Earth Our il Wwf fornisce tutti i dettagli su un sito dedicato oradellaterra.org e consiglia ai partecipanti di usare l'hashtag scelto per questa edizione, #Connect2Earth.