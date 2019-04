Stupro della Circumvesuviana a Napoli: tutti liberi gli indagati

Il Tribunale del Riesame di Napoli ha disposto la scarcerazione di Raffaele Borrelli, il terzo dei giovani coinvolti nel presunto stupro della 24enne di Portici (Napoli) nel vano ascensore della stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano del quale sono accusati anche Alessandro Sbrescia e Antonio Cozzolino, anche loro scarcerati dal Riesame nelle scorse settimane.

Secondo il tribunale delle libertà la versione della vittima non era coerente con le accuse mosse al branco. Tuttavia questo non chiude l'inchiesta a carico dei tre che resta ancora aperta per il processo. In questa fase è stata discussa solo la necessità della carcerazione preventiva.