Amministrative 2019, il Movimento Cinque Stelle deposita la lista: ecco tutti i nomi

E' iniziata ufficialmente la 24 ore di presentazione delle liste elettorali per le comunali del 26 maggio 2019. A Campobasso i primi in ordine di tempo sono stati i candidati del Movimento Cinque Stelle del candidato sindaco Roberto Gravina.

"Intorno alle ore 12 abbiamo depositato la lista - si legge sulla pagina facebook di Gravina - Arrivare primi non é certo una gara ma è semplicemente la dimostrazione di aver lavorato per tempo, con le persone e per un programma condiviso. Le persone ed il programma. Gli altri cercano persone che neanche si conoscono e che del programma nulla sanno. Noi andiamo dritti per la nostra strada perché crediamo che la prima svolta parta anche da qui!".

Ecco i nominativi completi

1) Adamo Paolo

2) Amorosa Giuseppe

3) Andreola Valter

4) Bartolomeo Pio

5) Coccagno Rosanna

6) Cordisco Carmela

7) Cretella Simone

8) D'Alessandro Evelina

9) Di Iorio Giuseppina

10) Falasca Giovanna

11) Felice Paola

12) Frate Giuseppe

13) Gianfelice Sonia

14) Giangiacomo Giovannino

15) Giannantonio Nicola

16) Gravina Margherita

17) Guacci Corradino

18) Guglielmi Antonio

19) Intrevado Giulia

20) Murolo Salvatore

21) Musto Antonio

22) Passarelli Giuseppina

23) Petrecca Anna

24) Picone Antonella

25) Porchetti Elena

26) Praitano Luca

27) Sallustio Lorenzo

28) Scoglietti Monica

29) Simonetti Nicola

30) Sorrentino Monica

31) Venditti Antonio

32) Vinciguerra Antonio