Elezioni europee circoscrizione Sud, ecco i risultati definitivi: Patriciello prende 81mila voti

Sono ormai definitivi i risultati della circoscrizione Italia meridionale per le Europee. Si conferma quindi il trend venuto fuori dalle prime ore dell'alba con il Movimento Cinque Stelle al primo posto con il 29,16% dei voti. La Lega raggiunge il 23, 46% dei voti agguantando il secondo posto. Terza piazza per il Partito Democratico con il 17,85%. Quarta Forza Italia con il 12, 28% e quinti Fratelli d'Italia con il 7,58%.

Ottima la performance di Aldo Patriciello che conferma la sua elezione e anche in Campania prende più voti dei campani candidati posizionandosi dietro solo Berlusconi. In totale agguanta 81.273 voti. Seconda per il Molise Caterina Cerroni del Pd, ottava nella sua lista con 34.044 voti. Terza Stefania Gentile nel primo partito ma non riesce ad essere eletta. Raggiunge il tredicesimo posto con 18 937 voti.

Queste le schermate di tutti i partiti

Per vedere tutte le preferenze nel dettaglio cliccare qui