Dopo Stamina, Di Bella e siero Bonifacio arriva la “dieta Panzironi” ovvero nulla di nuovo.

Maxi convegno a Roma. Arrivano in migliaia da tutta Italia per osannare il nuovo santone, Adriano Panzironi che promette lunga vita e guarigioni con integratori non riconosciuti da medici e istituzioni. Una cinquantina di ragazzi volontari accolgono gli adepti, raccolgono le schede e danno il biglietto per l'incontro con lui. Tanti gadget in vendita: il portachiavi Life120 costa 8 euro, la tazza 10, il portapillole 4.

Il Panzironi, oltre ai gadget, vende libri e ricette, fantasie e promesse di vita fino a 120 anni. La sua dieta? Mangio tutte le mattine due uova con la pancetta, sto benissimo e sprizzo energia infinita; evito i carboidrati.Eh, si! Tutto il male che ci assale dipenderebbe, per lui, dallo zucchero e dalle sostanze che ne contengono gran parte: latte, riso, zucchero, sale e farina». Tutti di colore bianco (se lo viene a sapere Salvini!!!!). E gli adepti comprano il libro, comprano le ricette e si assoggettano come missionari alla dieta: sono dimagrito/a di 20 kili in pochi giorni. I tapini non sanno o non vogliono sapere che eliminando i carboidrati si dimagrisce di sicuro, ma è altrettanto vero che, senza di essi, prima o poi, il cervello, i polmoni e il cuore cedono.

Per gli organizzatori “una giornata storica che cambierà la medicina per sempre”. Di sicuro cambierà il portafoglio del nuovo santone

Giustamente il ministro della sanità ha inviato i NAS.