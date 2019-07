Consiglio regionale, nella maggioranza non tornano i conti: discussione rinviata alle 16

Quello che sta per iniziare potrebbe diventare un consiglio regionale caldo da numerosi punti di vista. Da un lato la mozione di sfiducia a Mazzuto. Dall' altro le dimissioni della consigliera Calenda dall' ufficio di presidenza.

I conti per il momento non si trovano perché il consiglio è stato già aggiornato alle ore 16. Nel frattempo continua la riunione di maggioranza in cui si sono ipotizzate anche le dimissioni volontarie di Luigi Mazzuto. Un escamotage per aggirare la discussione della mozione presentata da Aida Romagnuolo e Filomena Calenda insieme alle minoranze.

Dimissioni che poi non verrebbero accettate e tutto resterebbe come prima. Ma Aida Romagnuolo non sembra gradire questa soluzione.

Nel secondo caso invece si tratta di sostituire all' interno dell' ufficio di presidenza. Uno scoglio più facilmente aggirabile. Ne sapremo di più fra circa 30 minuti.

Intanto fuori dal consiglio la protesta dei lavoratori contro la Giunta Regionale voluta da Emilio Izzo. Per ascoltare le sue ragioni l' intervista sulla pagina Facebook www.altomolise.net.