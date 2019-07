Contratto istituzionale di sviluppo, San Pietro Avellana c'è: finanziato il completamento della Porta Nord "La Taverna"

Non è stato dimenticato l'Altomolise nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo voluto dal Governo Conte. E un cospicuo finanziamento va all'amministrazione comunale di San Pietro Avellana, il cui sindaco Francesco Lombardi non è certo dello stesso partito politico di quelli al Governo. Tutto questo vuol dire che il lavoro fatto è di qualità. Il finanziamento è stato annunciato dallo stesso sindaco in un post su facebook

"Tra i 66 progetti finanziati dal Governo nei Contratti Istituzionali di Sviluppo - ha sottolineato Lombardi - c’è sia il completamento della “porta nord” del Molise: la Taverna di San Pietro Avellana (460.000,00€); che il finanziamento di un sogno che abbiamo da tanto: la valorizzazione archeologia del territorio della nostra Riserva MaB Unesco con il finanziamento del progetto ARCHEOMAB (2.400.000,00€). Nottate di lavoro, impegno, abnegazione; ma alla fine la semina ha dato i suoi frutti!".