Sondaggio choc: i giovani ambiscono alla vita di coppia ma senza figli

Lascia alquanto sconcertati la lettura dell’ultimo sondaggio, condotto dall’ Eurispes, sulle nuove Coppie millennials di età compresa tra 18 e 30 anni, i loro nuovi valori e le loro nuove libertà,

Ebbene, La vita di coppia è ancora una delle aspirazioni importanti della vita. I giovani italiani, donne e uomini, non sono disposti a rinunciare alla carriera per generare e curare figli. Non c’è preclusione alcuna a rapporti tra persone di età o situazione economica anche molto differente, che si tratti dell’ uomo più anziano o della donna più anziana. Viene tollerato il tradimento all’interno della coppia e ancor di più non crea problemi se l’uomo o la donna, indifferentemente, abbiano avuto molteplici rapporti in passato.

​In particolare, partendo dai dati più choccanti:

La maggioranza dei giovani millennials (il 52,7%) accetta che sia l’uomo sia la donna possano aver avuto molteplici rapporti pre-coppia. Oltre il 74% delle donne non ritiene giusto rinunciare alla carriera per i figli; anche i ragazzi, seppur in misura minore (65,8%), è d’accordo con loro. Il 50% dei ragazzi ritiene che la relazione sentimentale possa essere duratura anche tra due partner che hanno una notevole differenza di età, sia nel caso in cui sia l’uomo ad essere più grande, sia nel caso in cui sia più grande la donna. Sul divorzio tutti d'accordo: è una conquista. Temi etici e valori. Divorzio, aborto, unioni civili, adozione da parte degli omosessuali: sono conquiste sociali più per le donne che per gli uomini. L’80% dei giovani ha come obbiettivo la costituzione di una coppia duratura Il 67% è soddisfatto della coppia pur senza la presenza dei figli Lo status economico del partner è importante solo per un terzo dei ragazzi con i maschi un po' più “venali” delle donne. Giovani d’altri tempi: la metà ritiene che sia l’uomo a dover corteggiare Oltre la metà dei giovani ritiene impossibile che tra un uomo e una donna possa esserci solo amicizia. A volte ritornano... Tradimenti e tabù: più della metà ha avuto rapporti sessuali con ex partner