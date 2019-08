Secondo turno di Coppa Italia Dilettanti, Vastogirardi: A Cassino per continuare a vincere

Una gara tra due formazioni attrezzate e soprattutto con ambizioni importanti. Il Vastogirardi di mister Farina , dopo la vittoria di domenica scorsa nel derby tutto molisano con l’Olimpia Agnonese, si gioca le possibilità di qualificazione nel secondo turno. Mister Farina in settimana sta lavorando tanto sull’aspetto mentale dei calciatori che si sono tuffati con grande entusiasmo in questa nuova esperienza di Serie D. Un gruppo compatto e coeso è quello che Farina chiedeva e che ha ottenuto.

Al Direttore Generale della società altomolisana, Antonio Crudele, il commento pre-gara , prima della sfida di domenica. “Affrontiamo il secondo turno di Coppa Italia – spiega Antonio Crudele – con grande entusiasmo e voglia di fare. Siamo carichi e preparati anche per il match di domenica contro il Cassino, che si disputerà alle ore 17. I ragazzi stanno lavorando senza sosta agli ordini di mister Farina, che per tutti rappresenta una garanzia in questa categoria. Un allenatore che cura oltre che il lato sportivo, anche molto l’aspetto umano, elemento essenziale quando si ha a che fare anche con molti giovani.

Una gara speciale anche per il nostro presidente Andrea Di Lucente, che oltra ad avere casa a Cassino coltiva tutti i suoi interessi lavorativi nella città laziale e quindi sfiderà con piacere la formazione locale. Per la partita di domenica – conclude Antonio Crudele – mister Farina potrà contare su tutti gli effettivi, tranne che De Vizia, che sta svolgendo ancora la sua riabilitazione post infortunio della passata stagione. Andremo a Cassino per giocarci il passaggio del turno”.