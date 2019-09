ncidente questa notte sulla statale 17 all' altezza di Bojano. Cinque persone sono rimaste ferite e trasportate all' ospedale Cardarelli di Campobasso. Viaggiavano su due auto diverse quando, per cause in corso di accertamento, hanno subito uno scontro frontale.

La dinamica del sinistro è al vaglio degli inquirenti. Sul posto le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco.