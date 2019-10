Ancora topi in città, Cretella: nuova derattizzazione da domani al 5 ottobre

"Continuano a giungere segnalazioni di presenza di ratti in città. L'amministrazione ha già provveduto ad effettuare, durante l'estate, i cicli previsti di derattizzazione, ciò nonostante gli avvistamenti sono ancora frequenti e superiori alla norma". Lo ha dichiarato l'assessore all'ambiente Simone Cretella rispondendo alle tante segnalazioni dei cittadini che hanno avvistato topi correre anche per le strade del centro storico oltre che in campagna.

"Opportuno precisare- continua Cretella - che la presenza in superficie dei topi è uno degli effetti della derattizzazione giacché dopo aver assunto la sostanza topicida, di solito i ratti tendono ad uscire allo scoperto alla ricerca di aria.Alla luce del perdurare del fenomeno, l'amministrazione ha comunque predisposto un ulteriore e straordinario intervento di derattizzazione, che sarà effettuato nei prossimi giorni, 3,4 e 5 ottobre".