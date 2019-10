Muore operaio a Cassino, Soa e Flm: sciopero a Termoli il 4 e 5 ottobre

La morte dell'operaio Fabrizio Greco avvenuto sul turno di notte del 1 Ottobre 2019 presso lo stabilimento Fca di Cassino non ha scosso solo I colleghi che lavorano lì ma ha indignato tutti gli operai del gruppo , rischiare di morire dentro lo stabilimento e non tornare mai più a casa cancellando la vita propria e l'affetto della famiglia è un terrore che purtroppo in questo caso è diventato realtà , lavorare per vivere e non per morire , in una società dove prevale sempre di più il profilo del profitto e tutti diventano solo dei numeri da muovere,

troppe chiacchiere e burocrazie di facciata quando si parla di sicurezza, ne sono la dimostrazione I numerosi incidenti solo in Italia da vera carneficina, in questo caso mentre la Fca smuove strategie finanziarie tra cassaintegrazione e piani industriali virtuali la cosa più reale e tragica purtroppo è stata la morte di un operaio che lascia per sempre la sua compagna e due bambine per che cosa?

Gli operai di Termoli e gli aderenti al sindacato SOA e alla flmuniti cub fca Termoli hanno indetto uno sciopero che va oltre perchè la vita non ha prezzo nonostante si possa perdere salario , ritrovare la solidarietà e il coraggio operaio è fondamentale per il bene di tutta la società .Scioperare per I diritti è un dovere morale e civile.Un operaio fiat è morto sul lavoro stringiamoci uniti.

Lo sciopero verrà svolto con le seguenti modalità:

Venerdí 4 Ottobre 2019 Sciopero di 4 quattro ore con uscita anticipata

Primo turno: Dalle ore 10.00 alle ore 14.00

Secondo turno dalle ore 18.00 alle ore 22.00

Terzo turno: Dalle ore 02.00 alle ore 06.00 di sabato 5 Ottobre 2019 sempre con uscita anticipata.

Sabato 5 Ottobre 2019 Sciopero di 8 otto ore sul primo e secondo turno.

Primo turno dalle 06.00 alle 14.00

Secondo turno dalle 14.00 alle 22.00.

Soa Sindacato Operai Aurorganizzati

Flmuniti Cub aderenti Fca Termoli