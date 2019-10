Calcio serie D: ride solo l'Agnonese che batte i cugini del Vastogirardi, altra sconfitta per il Campobasso

L' ottava giornata di serie D, quella del derby tra Vastogirardi e Olympia Agnonese è nel segno granata. Infatti solo la compagine di Agnone conquista i 3 punti battendo 2- 1 i cugini del Vastogirardi e costringendoli alla prima sconfitta in campionato, da quando hanno esordito.

Ora l' 11 granata è a un solo punto dal Vastogirardi conquistando la parte alta della classifica media raggiungendo i 12 punti contro i 13 dei cugini.

Altra sconfitta per il Campobasso che perde per 1 - 0 in casa contro il Montegiorgio. Otto punti in 8 giornate di campionato e finire nella zona Play out non depone bene per i player del capoluogo. Che si trovano a dover affrontare anche la protesta silenziosa dei tifosi non contenti dei risultati. Che sono lontanissimi da quelli delle due altomolisane. La classifica parla chiaro: o il Campobasso torna a vincere o il rischio retrocessione è reale.