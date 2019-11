Il 25 novembre è la giornata contro la violenza sulle donne.

La conferenza delle donne democratiche Molise. C’è!

Tutti insieme alle ore 17.00 in Piazza Pepe a Campobasso per un reading di brani che ricordino la crudeltà di tutte queste violenze. Un momento di unione con la voglia e la determinazione di regalare un barlume di speranza a tutte le donne che sono sole in questo orrore!

A seguire un flashmob sobrio e intenso.