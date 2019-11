Consiglio comunale di Campobasso, approvata la mozione per la ricostituzione della consulta femminile

Il consiglio comunale di Campobasso, con la sola astensione del consigliere Sabusco, ha approvato la mozione presentata dal Partito Democratico, prima firma Alessandra Salvatore, sulla ricostituzione della consulta femminile.

Alla mozione è stato aggiunto un emendamento voluto dalla maggioranza del Movimento Cinque Stelle. Affinché si stabilisse che venisse ricostituita dopo il confronto in commissione pari opportunità.

Un emendamento votato anche dalle minoranze anche se con un po' di riluttanza dal consigliere Antonio Battista.

La data ultima della costituzione è fissata al 31 gennaio 2020. Ma la consigliera Bibiana Chierchia ha chiesto che non ci si riduca all' ultimo momento e che si possa fare prima, in una data di gennaio significativa.

La consigliera Salvatore ha chiesto, prima di annunciare il voto favorevole a emendamento e mozione, che tuttavia l' organismo nato un anno e mezzo fa non venga svuotato del suo significato.

Il dibattito prima della votazione era stato articolato. Al PD è toccato specificare che non si intendeva chiedere la ricostituzione della Consulta per le attività del 25 novembre ma per garantire il rispetto delle pari opportunità in tutti gli ambiti di competenza.

Discussioni anche sul Molise pride quando il consigliere del 5 stelle ha sottolineato che grazie al voto della attuale vicesindaca Felice in commissione si è potuto svolgere.

Qui la lezione di democrazia di Antonio Battista, il quale ha riconosciuto che il Molisepride è stato possibile solo grazie ad Arcigay Molise.

E che il sindaco e il Comune hanno solo il ruolo di concedere il patrocinio o meno alla manifestazione.