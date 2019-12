16 dicembre 2019 - Proclamazione sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private della regione Molise.

Si informa che le sigle sindacali Confederazione Unitaria di Base, CUB provinciale di Campobasso, e l’Associazione Sindacato Operai Autorganizzati SOA hanno proclamato per il giorno 16 dicembre 2019 uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private della regione Molise, “per il diritto alla salute dei cittadini molisani, per una sanità pubblica che garantisca la vita e il rispetto delle persone, contro i tagli e la chiusura dei servizi e degli ospedali pubblici sul territorio molisano, per la tutela ambientale, contro le fonti inquinanti e nocive per la salute dei cittadini”.

Le predette sigle sindacali hanno dichiarato che saranno garantiti i servizi minimi essenziali.

Le Amministrazioni e le imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali cureranno l’informazione all’utenza dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi, secondo quanto previsto dalla normativa in tema di sciopero (Legge n. 146/90 e ss.mm.)

Campobasso, 9 dicembre 2019