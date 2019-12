Maltempo, situazione di preallarme in Molise: preoccupano fiumi e torrenti

Il maltempo delle scorse ore ha imperversato su tutta la Regione. Sia la provincia di Campobasso che quella di Isernia sono state oggetto di forti piogge e forti raffiche di vento.

In provincia di Campobasso la situazione più critica è nella zona di Riccia e Sant' Elia a Pianisi dove il Comune ha invitato la cittadinanza a uscire soltanto se strettamente necessario.

In provincia di Isernia molte le chiamate ai vigili del Fuoco su Agnone e Venafro per segnalazioni di maltempo. A Isernia preoccupa il livello del torrente Rava. Si suppone che nelle prossime ore la situazione dovrebbe volgere a un lento miglioramento per essere definitivamente stabile nella giornata di lunedì.