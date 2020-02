Il lato oscuro dell’amore: Sabrina Lembo e Camilla Baresani ospiti di Ti racconto un libro Doppio appuntamento a Campobasso per il ciclo di incontri Scritti di Cuore

L’amore può anche trasformarsi nel suo opposto, diventando una gabbia di dolore e violenza da cui spesso è difficile scappare. A raccontare il lato oscuro dell’amore saranno due autrici capaci di illuminare con coraggio il buio di storie naufragate nella debolezza umana e che saranno le prossime ospiti di Ti racconto un libro 2020, il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione promosso e realizzato dal Comune di Campobasso e dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso.

Martedì 18 febbraio, alle ore 18.30 nel circolo sannitico di Campobasso, toccherà a Sabrina Lembo che in dialogo con Massimo Cotto presenterà il suo Anche io ho denunciato in cui affronta il doloroso tema della violenza psicologica, dei sanguinamenti del cuore che corrodono poco a poco, lontano dagli occhi di chi guarda.

L’autrice racconta il dramma realmente vissuto da donne e non solo, che subiscono violenza psicologica, prima ancora che fisica, e la difficoltà che incontrano nel denunciarlo.

Ma il libro non è solo un racconto, ma vuole essere un simbolo di riscatto e di incoraggiamento per coloro che restano soli, spesso sentendosi abbandonati e non creduti da nessuno. Un atto di coraggio alla denuncia collettiva, in collaborazione con l’Associazione Vite senza paura di Maria Grazia Cucinotta.

La scrittura luminosa e graffiante di Camilla Baresani racconta invece le complicazioni dell’amore, le migliori intenzioni e il loro naufragio, la passione per il lavoro, la crisi economica e quella dei matrimoni, e una vendetta sottile e implacabile. Gelosia è un romanzo che parla di tutti noi, che fa palpitare e sorridere nel feroce racconto delle debolezze di chi ama, o crede di amare e che la scrittrice bresciana presenterà al pubblico giovedì 20 febbraio, alle ore 18.30 nel circolo sannitico di Campobasso, accompagnata dalla giornalista Sabrina Varriano.

Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 26 febbraio alle ore 18.30 nel circolo sannitico di Campobasso con Paolo Di Paolo, definito da Wlodek Goldkorn uno dei migliori scrittori del Paese, che nel suo Lontano dagli occhi, mette giù una dichiarazione d’amore al potere della letteratura, alla sua capacità di avvicinare verità altrimenti inaccessibili. Con lui ci sarà anche Paolo Massari.